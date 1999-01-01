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Картины маслом Люди
Известные личности и обычные люди, мужчины, женщины и дети, современники и те, кто жил много лет назад, фигуры и лица, действия, эмоции и настроение – все это и многое другое можно найти в разделе онлайн каталога с картинами маслом с людьми на сайте компании «ДасАрт».
Где можно повесить такие произведения?
Сфера декора художественными изображениями с людьми широка и разнообразна. Ими можно украсить стены:
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в кафе или ресторане;
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в офисе компании или учреждения;
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в салоне красоты, финтес-клубе или спа комплексе;
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в детском заведении и так далее.
А еще – в квартире или доме. Не знаете, как придать вашему жилью особенный облик – теплый, уютный, не похожий на другие, живой и эмоционально насыщенный? Смело используйте для интерьера картины маслом «люди» - они привнесут в обстановку особенные позитивные нотки и яркие красочные мазки.
Качественные картины маслом от «ДасАрт»
Помимо самого изображения, в художественных произведениях важны и другие, более утилитарные характеристики. Каждому обладателю такого интерьерного аксессуара хочется, чтобы он всегда оставался ярким и привлекательным, не деформировался от времени и выглядел уместно в любой обстановке.
Все это вы получите, приняв решение купить картины маслом с людьми от компании «ДасАрт», и вот почему.
Для создания изображений мы используем только масляные краски безупречного качества, многократно проверенные на практике. Они не вздуваются, не растрескиваются и не выгорают под воздействием ультрафиолета. А стереть с них пыль можно обычной влажной салфеткой.
Пишутся картины маслом с людьми на холсте – плотном, прочном, не склонном к растяжению, устойчивом к воздействию перепадов влажности и температур, распространению плесени и грибка.
Этот холст закрепляется на основательном подрамнике, а затем заключается в изысканную и прочную багетную рамку. Конечно, по желанию заказчика: если к стилю вашего интерьера больше походит картина без рамы – мы не будем настаивать.
Наши картины не просто изображают разных людей. Они еще и написаны в разных стилях и разной цветовой палитре. Поэтому подобрать подходящий аксессуар к любой обстановке не составит труда. Если же у вас есть собственное видение о том, что должно быть изображено на картине с людьми, просто поделитесь с нами идеями: за 3-4 дня мы изготовим произведение с тем изображением, которое выбрали вы.