Картины маслом Семья

Если говорить официальным, даже канцелярским языком, семья – это ячейка общества. Но если перейти на разговорный русский, семья – это люди, которые понимают, поддерживают и любят, которые интересуются жизнью друг друга, это папа и мама. Это там, где есть традиции, где помнят о дне рождения, где собираются все вместе на ужин, радуются или скорбят, просто живут, растут, ждут новых членов семьи…

Картины маслом про семью можно увидеть во всех веках. Это полотна таких художников как Маковский, Акимов, Альма-Тадема, Устинов, ван Гог, Пуссен, Ланкре, Коро, Рафаэль, Фрагонар, Вальта, Дюрер и многих других. Это чудесные картины маслом прогулок, простых пикников, отдыха на пляже, чаепития, свадьбы, укачивания детей, поездок на автомобиле, катания на лыжах и др. И везде такое простое семейное счастье!

Картины маслом на тему семьи встречаются и про дворян, и про крестьян, и про современных людей, о только начинающих жить парах, и о тех, у кого уже много детей, и, несмотря на век, в котором происходит сюжет, счастье у всех одинаковое! Счастье быть всем вместе! Картины семейной жизни вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт.