Репродукции картин Рериха: воплощение культурных и мистических сюжетов

Николай Константинович Рерих был одним из самых разноплановых личностей и, возможно, поэтому из под его кисти вышло более 7000 картин разных жанров. Это огромное количество тем, сюжетов, пейзажей и героев, которые были как историческими личностями, так и философским, мифическим творение автора. Картины этого художника имеют какой-то необычный подчерк, не похожий ни на один из существовавших в ту эпоху и, несмотря на это, смысл рисунка Рериха понятен каждому, даже если вы никогда не изучали искусство.

Арт-галерея DASART предлагает большую коллекцию репродукций картин Рериха, среди которых все его любимые жанры: пейзаж, религия, марина, бытовой и мифологический жанры. Живопись Николая Константиновича уникальна, разнообразна и насыщена любовью не только к культурному наследию своего народа, но к общим человеческим ценностям. Полотна этого художника размещены в самых известных галереях по всему миру как образец вечно живущего искусства — и вы можете стать обладателей профессиональной репродукции этих картин.

Репродукции Рериха: выберите свою картину

О биографии Николая Константиновича Рериха можно говорить часами, ведь это не только живописец, но и сценограф, филосов-мистик, археолог и путешественник, академик, писатель и основатель международных культурных движений. Его жизнь и творческая деятельность настолько насыщена, что детальное описание его жизни заняло бы не одну книгу. Именно поэтому художник был настолько разноплановым в жанрах и писал картины на самые разные темы:

Пейзажи. Рерих обожал природу и знал о её красоте как никто другой. Много путешествовал, объездил всю Российскую империю и большую часть Европы, Азии, а поэтому в его работах есть всевозможные пейзажи, отображающие природу из разных уголков планеты. Леса, пустыни, священные горы, моря — полотна на любой вкус и тематику.

Бытовой жанр. Так как Рерих был организатором культурных сообществ и движений, он отлично разбирался в людях, в их социальных и бытовых проблемах. На своих полотнах он изображал сюжеты разных народностей, тонко передавал эмоции, переживания и боли человека.

Мифы и религия. В мифологическом и религиозном жанре картины Рериха выглядят по-особенному. Кто-то видит жуткие лица и образы, другой восхищается красотой священных мест и святых личностей, а кому-то по душе необычный контраст красок и тонов, которыми так умело управлял художник на своих полотнах.

Николай Рерих писал картины в жанре марина, детально передавал исторические сюжеты и мог мастерски изобразить аллегорию множеством образов. Несмотря на то, что большую часть своей жизни Рерих провёл за пределами родины, он никогда не переставал служить русским, поэтому большая часть его картин посвящается красоте, необъятности и глубокому смыслу культурного наследия Российской империи.