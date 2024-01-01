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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
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Выспяньский Станислав
Картины Выспяньский Станислав
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В раме
Портрет молодой женщины
арт. 424741D
Выспяньский Станислав
Цена от
1150
Вид на театр Юлиуша Словакова в Кракове с улицы Зацише
арт. 424740D
Выспяньский Станислав
Цена от
1060
Митек и Теодор
арт. 424733D
Выспяньский Станислав
Цена от
1050
Разграничение полихромии сводов нефа и пресвитерии церкви Святого Креста в Кракове
арт. 424730D
Выспяньский Станислав
Цена от
1140
бабочка
арт. 424729D
Выспяньский Станислав
Цена от
1050
«Ле Рафаэль». Бог Отец по картине Рафаэля из ватиканских лоджий. Лист из альбомов
арт. 424726D
Выспяньский Станислав
Цена от
1100
Нищий возле церкви Святой Марии в Кракове
арт. 424721D
Выспяньский Станислав
Цена от
1060
Звезды. Эскиз росписи в францисканской церкви в Кракове
арт. 424719D
Выспяньский Станислав
Цена от
1170
Волны. Эскиз росписи в францисканской церкви в Кракове
арт. 424718D
Выспяньский Станислав
Цена от
1420
Орнамент. Эскиз росписи в францисканской церкви в Кракове
арт. 424717D
Выспяньский Станислав
Цена от
1040
Успение Марии. Дизайн квартала для западного витража в церкви Святой Марии в Кракове. Работа из портфолио "Сцены из жизни Девы Марии и Иисуса Христа"
арт. 424711D
Выспяньский Станислав
Цена от
1100
Женщина, полуобнаженная
арт. 424704D
Выспяньский Станислав
Цена от
1090
Девушка из Кракова. Этюд к витражу для собора во Львове
арт. 424699D
Выспяньский Станислав
Цена от
1220
Розы
арт. 424697D
Выспяньский Станислав
Цена от
1030
Два Атрейдеса (Агамемнон возвышается над Ахиллом и Менелаем)
арт. 424695D
Выспяньский Станислав
Цена от
1060
Лучники - фрагмент «Падших ангелов». Эскиз росписи художественной росписи францисканской церкви в Кракове
арт. 424691D
Выспяньский Станислав
Цена от
1200
Роспись украшения окна в алтарь францисканской церкви в Кракове
арт. 424690D
Выспяньский Станислав
Цена от
1100
Благословенная Саломея
арт. 424688D
Выспяньский Станислав
Цена от
1920
1690
Подсолнухи
арт. 424687D
Выспяньский Станислав
Цена от
1240
Зимняя тема
арт. 424684D
Выспяньский Станислав
Цена от
1140
Дом в деревне Конары
арт. 424683D
Выспяньский Станислав
Цена от
1070
Интерьер церкви Святого Этьена в Париже
арт. 424680D
Выспяньский Станислав
Цена от
1090
Пейзаж с Костюшской горкой
арт. 424676D
Выспяньский Станислав
Цена от
1230
Парижский - портретный этюд
арт. 424675D
Выспяньский Станислав
Цена от
1090
Двойной портрет Юзефа Мехоффера
арт. 424666D
Выспяньский Станислав
Цена от
1110
Падшие ангелы
арт. 424665D
Выспяньский Станислав
Цена от
1790
1610
Символическая композиция
арт. 424662D
Выспяньский Станислав
Цена от
1100
Автопортрет
арт. 424657D
Выспяньский Станислав
Цена от
1080
Люксембургский сад в Париже
арт. 424656D
Выспяньский Станислав
Цена от
1090
Ветвь деревня
арт. 424655D
Выспяньский Станислав
Цена от
1080
Гелюська
арт. 424654D
Выспяньский Станислав
Цена от
1130
Касавица (красивая женщина) в спектакле «Болеслав Смелый»
арт. 424653D
Выспяньский Станислав
Цена от
1130
Вид на городище Костюшко из окна. Хмурый день
арт. 424652D
Выспяньский Станислав
Цена от
1250
Интерьер парижского ателье
арт. 424651D
Выспяньский Станислав
Цена от
1070
Павлин
арт. 424649D
Выспяньский Станислав
Цена от
1070
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