8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Река Висла, недалеко от Кракова Выспяньский Станислав

Aртикул 424629D Выспяньский Станислав
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Река Висла, недалеко от Кракова" Выспяньский Станислав по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Река Висла, недалеко от Кракова" Выспяньский Станислав можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Река Висла, недалеко от Кракова" Выспяньский Станислав станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Выспяньский Станислав

материнствоДевушка в синей шляпеИзгиб ВислыЛюксембургский сад в ПарижеПортрет Казимежа ЛевандовскогоАвтопортретБаржи на СенеИнтерьер парижского ательеКапшопи
Смотреть все

Тематика: Реки и озера

Золотая осеньДом у озера (The Lake house)Пирс у озера в тумане (Pierce Lake in fog)Мост через реку №2Золотая осеньРека в лесу №5Весна - большая вода (Spring - a large water)Островок в озереЛетний день (Summer's day)
Смотреть все

Тематика: Зима

Зимний пейзаж в ШвейцарииЗимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньЗимний пейзаж с конькобежцами и птицами (1565)Деревянный домик в лесуЗимний пейзаж с ловушкой для птицОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Зимний пейзаж (Winter Landscape) №4
Смотреть все

Жанры: Пейзаж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Золотая осеньМосква (Moscow) №10Дом у озера (The Lake house)Московский дворикИтальянская улочка №2Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Модерн

ЛетомПоцелуйДерево (Tree) №2Адель Блох-Бауэр IIМагнолии на бежевом фонеГрушевое ДеревоПохищение ЕвропыПариж №2Объятия (фрагмент с цветокоррекцией)
Смотреть все

Век: 19-й век

ЛетомЦветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Девятый валУтро в сосновом лесуБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиИтальянский полдень (Девушка с виноградом)Зимний вечер (Winter Evening)Охотники на привале
Смотреть все

Стиль: Постимпрессионизм

Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Пшеничное поле с кипарисами (A Wheatfield, with Cypresses)Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленомЗвёздная ночьИрисы (спереди)Похмелье. Сюзанна Валадон (1887-1889)Пшеничное поле с кипарисамиЧерный парусник в стиле Ван ГогаРозы и пионы
Смотреть все

Национальность: Польская

СтанчикВетки хлопкаматеринствоВетки хлопка в прозрачной вазеСочельник в СибириХлопок №8Девушка в синей шляпеХлопок на розовом фонеПольша
Смотреть все