Картины маслом Мать и дитя

Связь мамы и малыша самая сильная на свете. Нет никого, кто будет так переживать и радоваться вашим победам как мама, нет больше ничьих объятий, где было бы так уютно как у мамы, так же просто, так же тепло. Любовь мамы к своему ребенку – тема, живущая в веках, любовь до самозабвения, до самопожертвования, воспета в прозе и поэзии, в скульптуре, кино, мультфильмах и живописи.

Картины великих художников с изображением матери и ребенка – это полотна Фрагонара, Бронзино, Домье, Караччи, Кранаха, Рафаэля, Моризо, Утагавы, Кранаха, Тулуз-Лотрека, Беллини, Икенса и других. Это и картины русских художников мать с ребенком на руках и чудесные портреты, и современные фото. Здесь же вы увидите и известных в истории женщин, религиозные сюжеты, в частности, Мадонну с младенцем пера различных художников. Купить репродукции картин матери и дитя вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт