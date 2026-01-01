Наши работы
Постеры
Картины маслом
Репродукции художников
Картины
Плакаты
Модульные картины
Cвоё изображение
Интернет магазин картин
Картины
Люди
Семья
Мать и дитя
Картины Мать и дитя
Мать и дитя
Картина Завтрак семьи Лавернь
арт. 89556D
27.2 см х 21.2 см
Жан-Этьен Лиотар
Цена от
1 570
В корзину
Картина Голый ребенок
арт. 410272D
28.2 см х 21.2 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
1 580
В корзину
Картина Диана и Купидон
арт. 405908D
29.2 см х 21.2 см
Помпео Джироламо Батони
Цена от
1 600
В корзину
Картина Слепая (1854-1856) (The Blind Girl)
арт. 214316D
21.2 см х 30.2 см
Милле Джон Эверетт
Цена от
1 610
В корзину
Картина Первенец
арт. 17021C
21.2 см х 28.2 см
Пелевин Иван
Цена от
1 580
В корзину
Картина Возлюбленное дитя (1790)
арт. 211652B
26.2 см х 21.2 см
Фрагонар Жан Оноре
Цена от
1 520
В корзину
Картина Новорожденный
арт. 408951D
25.2 см х 21.2 см
де Латур Жорж
Цена от
1 500
В корзину
Картина После купания (1916)
арт. 207404B
24.2 см х 21.2 см
Хоакин Соролья-и-Бастида
Цена от
1 490
В корзину
Картина Сикстинская Мадонна (с цветокоррекцией)
арт. 17553D
21.2 см х 28.2 см
Рафаэль Санти
Цена от
1 580
В корзину
Картина Идиллия
арт. 79307C
32.2 см х 21.2 см
Климт Густав
Цена от
1 680
В корзину
Картина Мать купает ребенка
арт. 430976D
21.2 см х 22.2 см
Бос Нандалал
Цена от
1 460
В корзину
Картина материнство
арт. 424637D
32.2 см х 21.2 см
Выспяньский Станислав
Цена от
1 680
В корзину
Картина Триптих «Св. Жанна д'Арк ». Вечная Мать. Центральная часть триптиха «ул. Жанна д'Арк »
арт. 400533D
21.2 см х 45.2 см
Рерих Николай Константинович
Цена от
1 930
В корзину
Картина Изобилие (1630)
арт. 18157C
21.2 см х 32.2 см
Рубенс Питер Пауль
Цена от
1 680
В корзину
Картина Автопортрет с дочерью Жюли (1780-1819)
арт. 18376D
21.2 см х 28.2 см
Виже-Лебрен Элизабет
Цена от
1 580
В корзину
Картина Портрет императрицы Александры Фёдоровны и великой княгини Марии Николаевны на берегу
арт. 17094D
27.2 см х 21.2 см
Соколов Петр
Цена от
1 570
В корзину
Картина Лежит мама с ребенком II
арт. 411207D
32.2 см х 21.2 см
Модерзон-Беккер Паула
Цена от
1 680
В корзину
Картина Копия Тициана "Аллегория Альфонсо д'Авалоса, Маркиз дель Васто"
арт. 423966D
21.2 см х 23.2 см
Миллер Альфред Джейкоб
Цена от
1 470
В корзину
Картина Колыбель (1872)
арт. 211992D
21.2 см х 25.2 см
Моризо Берта
Цена от
1 500
В корзину
Картина Кормилица с ребёнком
арт. 17051D
21.2 см х 26.2 см
Венецианов Алексей Гаврилович
Цена от
1 520
В корзину
Картина Портрет великой княгини Александры Фёдоровны с детьми
арт. 17052D
21.2 см х 27.2 см
Доу Джордж
Цена от
1 570
В корзину
Картина Сидящая женщина с ребенком на руках
арт. 410273D
21.2 см х 26.2 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
1 520
В корзину
Картина Человек, Рожденный Труду, из Награды Труда и Трудолюбия, плита 1
арт. 430558D
27.2 см х 21.2 см
Хемскерк Мартен
Цена от
1 570
В корзину
Картина Мадонна с младенцем и ангелом (Мадонна дель Латте)
арт. 411483D
21.2 см х 25.2 см
Корреджо
Цена от
1 500
В корзину
Картина Мадонна с младенцем и святыми Иосифом и Иоанном Крестителем (по мотивам мадонны дель Силенцио Микеланджело)
арт. 400163D
21.2 см х 31.2 см
Микеланджело
Цена от
1 620
В корзину
Картина Поцелуй матери
арт. 410284D
21.2 см х 32.2 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
1 680
В корзину
Картина Мать расчесывает волосы своего ребенка, известная как "Охота на вшей"
арт. 409173D
21.2 см х 24.2 см
Терборх Герард
Цена от
1 490
В корзину
Картина Мадонна с младенцем (1658)
арт. 212130D
21.2 см х 26.2 см
Франсиско де Сурбаран
Цена от
1 520
В корзину
Картина Королева бьянка
арт. 422084D
21.2 см х 27.2 см
Эдельфельт Альберт
Цена от
1 570
В корзину
Картина Мать и дитя
арт. 407971D
28.2 см х 21.2 см
Розенталс Янис
Цена от
1 580
В корзину
Картина Богородица со спящим ребенком
арт. 425706D
21.2 см х 26.2 см
ван Клеве Йос
Цена от
1 520
В корзину
Картина Ребенок собирает фрукты
арт. 410254D
21.2 см х 32.2 см
Стивенсон Кэссетт Мэри
Цена от
1 680
В корзину
Картина Цыганка с младенцем (1919)
арт. 18863D
21.2 см х 33.2 см
Модильяни Амедео
Цена от
1 690
В корзину
Картина Фрагмент "Сикстинская Мадонна"
арт. 17554D
21.2 см х 34.2 см
Рафаэль Санти
Цена от
1 710
В корзину
Картина Кормилица с ребенком
арт. 410664D
21.2 см х 28.2 см
Халс Франс
Цена от
1 580
В корзину
