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Картина Триптих «Св. Жанна д'Арк ». Вечная Мать. Центральная часть триптиха «ул. Жанна д'Арк » Рерих Николай Константинович

Aртикул 400533D Рерих Николай Константинович
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 21.2x45.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Триптих «Св. Жанна д'Арк ». Вечная Мать. Центральная часть триптиха «ул. Жанна д'Арк »" Рерих Николай Константинович по цене от 1200 руб.

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Триптих «Св. Жанна д'Арк ». Вечная Мать. Центральная часть триптиха «ул. Жанна д'Арк »" Рерих Николай Константинович можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

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