Картины маслом Дети

Картин маслом, где изображены дети, очень-очень много. Они отличаются непосредственностью, буквально светятся радостью и непосредственностью. Дети на картинах русских художников заняты совершенно разными делами — чтением книг, игрой с животными, ожиданием клева с удочкой на берегу водоема, они сидят вместе с братьями и сестрами, веселые или грустные.

Изображали детей на картинах маслом знаменитые художники Богданов-Бельский, Серов, Гген, Виссинг, Марис, Маковский, Сколов, Рассел, Нестеренко, Захаревич и многие другие.

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