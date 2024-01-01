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Картины маслом на кухню
Кухня — наша святая святых, место, где мы священнодействуем над кастрюлями, сковородками, противнями, превращая обычные продукты в настоящие гастрономические шедевры! Бесконечно режем, жарим, варим, тушим, помешиваем, взбиваем, намазываем! Это место не только для работы, но и для отдыха. Когда на плите уже стоят готовые, но все еще горячие блюда, так приятно расслабиться здесь с чашечкой кофе и хорошей книгой. Купите картины маслом для кухни на стену в интернет-магазине Дас Арт.
Зачем нужны картины маслом в дизайне кухни?
Это значимый элемент декора, который в случае идеального попадания, станет отличным завершающим кусочком паззла, подчеркнет цветовое решение, дизайн, оживит помещение в целом. И конечно покажет вкус хозяина.
Как выбрать?
Дизайнеры советуют в первую очередь отталкиваться от собственных предпочтений — видите вы такую картину маслом на кухне или нет. Но в то же время даже понравившееся изображение должно быть «вкусным», вызывать аппетит, пусть даже на нем и не нарисованы сочные шматы мяса или хрустящие булки.
Картины для оформления кухни должны подходить по стилю. Для прованса подойдут и изображения цветов в керамических горшках и рамами с эффектом состаривания, для ультрасовременных интерьеров хороши и абстракции, футуристические изображения.
Для классики с мягкими тонами подойдут натюрморты и пейзажи в традиционных стилях, например, голландских мастеров. А для авангардных помещений можно подобрать пастель и акварель, которые уравновесят необычность стиля.
Особенности цвета
Надо подбирать изображение, исходя из общего цветового решения или играть на контрасте. Но слишком темные картины создают буквально черные дыры в интерьере, светлые помогают расширить пространство. Некоторые решают вопрос с акцентом с помощью тематической подсветки, которая смотрится очень оригинально. В слишком темных цветах, например, сером и коричневом будут кстати изображения ярких фруктов и цветов даже с стиле макро или поп-арт, различных стилизациях,
Размещение
Как правильно повесить картину на кухне тоже очень важный вопрос. Прятать в темных углах ничего не стоит, иначе о каком дополнении интерьера или акцентах идет речь.
Классика — с соблюдением всех линий помещения, четкие параллельные линии пола и нижнего края изображения;
Художественный взгляд — несколько изображений и одна цветовая схема, это могут быть и разрозненные композиции, и модульная картина;
Имитация плакатов — нет толстой рамы или подрамника.
Кроме того, надо успешно разместить изображения между полками, шкафами и приборами и при этом делать это немного ниже привычного положения картин, так как на кухне люди чаще всего сидят.
Где купить современную картину на кухню в Москве?
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