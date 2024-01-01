Картины маслом на кухню

Кухня — наша святая святых, место, где мы священнодействуем над кастрюлями, сковородками, противнями, превращая обычные продукты в настоящие гастрономические шедевры! Бесконечно режем, жарим, варим, тушим, помешиваем, взбиваем, намазываем! Это место не только для работы, но и для отдыха. Когда на плите уже стоят готовые, но все еще горячие блюда, так приятно расслабиться здесь с чашечкой кофе и хорошей книгой. Купите картины маслом для кухни на стену в интернет-магазине Дас Арт.

Зачем нужны картины маслом в дизайне кухни?

Это значимый элемент декора, который в случае идеального попадания, станет отличным завершающим кусочком паззла, подчеркнет цветовое решение, дизайн, оживит помещение в целом. И конечно покажет вкус хозяина.

Как выбрать?

Дизайнеры советуют в первую очередь отталкиваться от собственных предпочтений — видите вы такую картину маслом на кухне или нет. Но в то же время даже понравившееся изображение должно быть «вкусным», вызывать аппетит, пусть даже на нем и не нарисованы сочные шматы мяса или хрустящие булки.

Картины для оформления кухни должны подходить по стилю. Для прованса подойдут и изображения цветов в керамических горшках и рамами с эффектом состаривания, для ультрасовременных интерьеров хороши и абстракции, футуристические изображения.

Для классики с мягкими тонами подойдут натюрморты и пейзажи в традиционных стилях, например, голландских мастеров. А для авангардных помещений можно подобрать пастель и акварель, которые уравновесят необычность стиля.