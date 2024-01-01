8 (495) 648-66-46

Картины маслом на кухню

Кухня — наша святая святых, место, где мы священнодействуем над кастрюлями, сковородками, противнями, превращая обычные продукты в настоящие гастрономические шедевры! Бесконечно режем, жарим, варим, тушим, помешиваем, взбиваем, намазываем! Это место не только для работы, но и для отдыха. Когда на плите уже стоят готовые, но все еще горячие блюда, так приятно расслабиться здесь с чашечкой кофе и хорошей книгой. Купите картины маслом для кухни на стену в интернет-магазине Дас Арт.

Зачем нужны картины маслом в дизайне кухни?

Это значимый элемент декора, который в случае идеального попадания, станет отличным завершающим кусочком паззла, подчеркнет цветовое решение, дизайн, оживит помещение в целом. И конечно покажет вкус хозяина.

Как выбрать?

Дизайнеры советуют в первую очередь отталкиваться от собственных предпочтений — видите вы такую картину маслом на кухне или нет. Но в то же время даже понравившееся изображение должно быть «вкусным», вызывать аппетит, пусть даже на нем и не нарисованы сочные шматы мяса или хрустящие булки.

Картины для оформления кухни должны подходить по стилю. Для прованса подойдут и изображения цветов в керамических горшках и рамами с эффектом состаривания, для ультрасовременных интерьеров хороши и абстракции, футуристические изображения.

Для классики с мягкими тонами подойдут натюрморты и пейзажи в традиционных стилях, например, голландских мастеров. А для авангардных помещений можно подобрать пастель и акварель, которые уравновесят необычность стиля.

Развернуть
Еда Напитки Овощи Посуда Самовары и чайники Специи Фрукты Ягоды
КАТАЛОГ
ФИЛЬТР
ВИД
Следующая
страница

Особенности цвета

Надо подбирать изображение, исходя из общего цветового решения или играть на контрасте. Но слишком темные картины создают буквально черные дыры в интерьере, светлые помогают расширить пространство. Некоторые решают вопрос с акцентом с помощью тематической подсветки, которая смотрится очень оригинально. В слишком темных цветах, например, сером и коричневом будут кстати изображения ярких фруктов и цветов даже с стиле макро или поп-арт, различных стилизациях,

Размещение

Как правильно повесить картину на кухне тоже очень важный вопрос. Прятать в темных углах ничего не стоит, иначе о каком дополнении интерьера или акцентах идет речь.

Классика — с соблюдением всех линий помещения, четкие параллельные линии пола и нижнего края изображения;

Художественный взгляд — несколько изображений и одна цветовая схема, это могут быть и разрозненные композиции, и модульная картина;

Имитация плакатов — нет толстой рамы или подрамника.

Кроме того, надо успешно разместить изображения между полками, шкафами и приборами и при этом делать это немного ниже привычного положения картин, так как на кухне люди чаще всего сидят.

Где купить современную картину на кухню в Москве?

Мы предлагаем приобрести картины маслом в различных техниках и прорисовках в интернет-магазине Дас Арт. У нас вы найдете стильные картины для интерьера кухни в различных тематиках — напитки, овощи, фрукты, посуда, продукты питания, специи, ягоды. Это не только репродукции полотен известных художников, но и чудесные вкусные рисунки, фотографии, коллажи, которые вы можете заказать с доставкой по всей России.