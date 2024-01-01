Картины маслом Посуда

Какой только посуды не создал человек! Чашки, блюдца, тарелки, вазы, бокалы, кувшины, чайники! Это не только различные, порой совсем необычные материалы, но и потрясающие формы, которые являются не просто будничной частью наших приемов пищи, но и древних ритуалов и церемоний и очень часто составляют часть натюрмортов, что мы можем с легкостью прослежить по всей истории живописи, например, полотна Сарториуса, Анохина, Бралдта, Мелендеса, Кальфа, Борелли, Нестеренко, Веласкеса и многих других.

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