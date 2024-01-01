Картины Посуда | Репродукции картин художников Посуда

Чашки, тарелки, вазы, сахарницы, разнообразные бутылки и целые сервизы — это подчас не просто посуда, из которой мы едим и пьем, а настоящие произведения искусства, над созданием которых в свое время трудился не один мастер.

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