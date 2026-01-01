8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина Натюрморт: банкетная сцена Хем Ян Давидс де

Aртикул 425767D Хем Ян Давидс де
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 29.2x21.2 см

  • В нашей компании Вы можете заказать картину "Натюрморт: банкетная сцена" Хем Ян Давидс де .

    - Высококачественная печать на холсте или фотобумаге ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2 / фотобумага 200 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник (стандартный толщиной 2 см или широкий, толщиной 3 см), изготовленного из отборного, полностью высушенного массива сосны или оформление под стекло для печатного формата на фотобумаге;

    - Сотни багетных рам любой ширины и оттенка;

    - Дополнительные художественные услуги (покрытие лаком / покрытие текстурным 3D гелем / покрытие эпоксидной смолой (жидкое стекло);

    - Стандартный срок изготовления 3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    Купить репродукцию картины "Натюрморт: банкетная сцена" Хем Ян Давидс де можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Хем Ян Давидс де

Гирлянда из фруктов и цветовФруктовый натюрморт с устрицами и бокаломНатюрморт, завтрак с бокалом шампанского и трубкойНатюрморт с книгами и глобусомНатюрморт с книгами и скрипкойРоскошный фруктовый натюрморт с шкатулкой для драгоценностейНатюрморт с фруктами и устрицамиНатюрморт с книгамиНатюрморт №32
Смотреть все

Тематика: Водные обитатели

Морские тюлени на льдине на фоне огромного тающего ледникаГибкие щупальца осьминогаОсьминог в шлеме водолазаМоржиЗабавная выдра под водойМорская звезда в стиле винтажРыба-скорпион и омары в аквариумеМорской котик нежится на скалистом берегуКоллекция пляжного отдыха
Смотреть все

Тематика: Фрукты

Натюрморт (Still-life) №19Итальянский обед с виномНатюрморт с яблоками, виноградом и виномЛайм во ртуНатюрморт (Still-life) №5Жук рядом с фруктами (Beetle next to fruit)Натюрморт с гранатом, виноградом и дыней (1844 г.)Яблока и ящерица (Apple and lizard)Гирлянда из фруктов и цветов
Смотреть все

Тематика: Посуда

Натюрморт с апельсинами в тарелкеВаза с цветами (Vase with Flowers) №4Кофе и круасаныФруктовый натюрморт с устрицами и бокаломНатюрморт с апельсинами и грецкими орехами (Still Life with Oranges and Walnuts)Натюрморт, завтрак с бокалом шампанского и трубкойТри вазы в стиле минимализмЧас с лимономЧерная Бутылка
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеЛимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Стиль: Барокко

Девушка с жемчужной сережкойНатюрморт (Still-life) №19Две женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыДаниил в логове львовМедвежья охота (1639-1640)Прометей прикованныйНочной дозорПейзаж №3
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиЗвёздная ночьДевушка с жемчужной сережкойИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Розы и пионы
Смотреть все