Картины маслом Еда

Вот, бывает, на каком-нибудь празднике наешься всякими вкусностями и думаешь, что больше никогда не сможешь есть. Но вот проходит пара-тройка часов, и организм начинает требовать свое. Сколько существует человек, столько же насчитывает и история кулинарии. У каждого народа есть своя особенная пища и напитки, а есть блюда, нежно любимые во всем мире. Казалось бы, какие рецепты еще можно выдумать? Первые, вторые блюда, десерты, напитки. Но возникают новые сорта сыра, мясные деликатесы, совершенно немыслимые пирожные, алкогольные напитки. А некоторые посвящают свою жизнь созданию шедевров из пищи.

Картины маслом с изображением еды относятся к натюрмортам и среди них можно найти потрясающие работы Хеды, Бейкелара, Моне, Вламинка, Анкера, Боннара, Гогена, Петрова-Водкина и многих других. Сегодня к ним добавились и современные фотографии на ему еды, которые максимально точно и аппетитно могут преподнести их.

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