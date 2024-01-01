Картины маслом Мясо

Есть в любви к мясу, а тем более с костра, что-то первобытное... Употреблял в пищу мясо человек с самого начала своего существования и стечением времени выдумал разнообразные вкуснейшие рецепты. И хоть вегетарианство сейчас в моде, как откажешься от сочного, ароматного стейка? Как устоять перед запахом шашлыка? Как не полакомиться сырокопченой колбаской, карбонатом, ветчиной, брезаолой, пршутом?

Картины с мясом покажут аппетитные блюда мировых кухонь, красивые нарезки, ребрышки на мангале, фотографии и репродукции, рисунки. Они украсят достойно любую кухню, кафе, ресторан, при одном только взгляде на эти потрясающие картины немедленно хочется есть!