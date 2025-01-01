8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Заяц и баранья нога Жан-Батист Удри

Aртикул 89236D Жан-Батист Удри
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x27 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Заяц и баранья нога" Жан-Батист Удри по цене от 9330 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Заяц и баранья нога" Жан-Батист Удри можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Жан-Батист Удри

Собака охраняет мертвую дичьСтанислав I Лещинский из Польши как паломникПрирода смерти со стрелковым снаряжением и цветами IНатюрморт с битой дичью и персиками на фоне пейзажаСобака напала на лебедяЖелание смерти волкаПрирода смерти со стрелковым снаряжением и цветами IIВакх и АриаднаУголок сада господина де ла Брюйера
Смотреть все

Тематика: Мясо

Курица грильНазвания стейков говяжьего мясаКолбасыСтейк №4Мясной киоск со святым семейством, дающим милостынюСтейк на грилеМясная лавкаШашлык №2Мясное ассорти
Смотреть все

Тематика: Охотничьи трофеи

Осетр (Sturgeon)Натюрморт с мертвым зайцем и птицамиНатюрморт «Кладовая» (ок. 1616 - ок. 1625)Собака после охоты (The dog after hunting)Кухонный натюрморт со служанкой и мальчиком (середина XVII века)Натюрморт с мертвыми птицами, клеткой и сетьюИнтерьер кухни (ок. 1608 г.)Мертвые птицы (Dead Birds)Натюрморт с мелкой дичью и фруктами (1600 – 1657)
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеПастух и пастушка (1760)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Аллегория музыки (Allegory of Music)Пастушка (1750-1752)Диана и Купидон
Смотреть все

Национальность: Французская

Водяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Абстракция бирюзово-золотаяПадший ангелГолубые танцовщицыЛетний садАбстрактный лес - вид 2Абстракция в лесуПервая дуэльДевушка на пляже №4
Смотреть все

Стиль: Рококо

Ловцы птицПастух и пастушка (1760)Пастушка (1750-1752)Портрет Екатерины IIКачели №8Бивак (1709-1710)Возлюбленное дитя (1790)Пейзаж с пастухом и стадом овец (1763-1765)Солдаты на марше
Смотреть все