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Картины маслом Овощи

Овощи не только полезны и вкусны, хотя о последнем многие могут и спорить, но и очень красивы! Яркие, блестящие зеленые, красные, желтые, фиолетовые бока! Ммм, витамины так и прыгают! Картины из овощей и фруктов в корзинах, с цветами, какими-либо напитками, дичью называют натюрмортами. Они начали создаваться еще в 15 веке и оформились в самостоятельный жанр. Особых успехов здесь достигли ван Гог, Буше, Гарцони, Мелендес, Одюбон, Сезан, Констебл и другие.

Купить картины маслом корзин с овощами вы можете в интернет-магазине Дас Арт. Вы найдете потрясающие сюжеты, которые украсят любые интерьеры кухонь, столовых, продовольственных магазинов.

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