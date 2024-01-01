Картины маслом Томаты

Яркие, жизнерадостные томаты одна из самых популярных и широко возделываемых культур не только в нашей стране. Их употребляют в сыром виде (ммм, салатик с огурчиками, помидорками и сметанкой!), так и маринованными, в качестве соусов, лечо, паст, кетчупа, супов, в сушеном и вяленом виде. Существует даже особый международный праздник в Валенсии — Томатина — настоящая битва помидорами, которая привлекает каждый год тысячи туристов. Купите картины с помидорами в интернет-магазине Дас Арт