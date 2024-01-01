Картины маслом Морковь

Красна девица сидит в темнице, а коса на улице. Конечно, ответ на эту загадку — морковка. Этот корнеплод активно используется в кулинарии как в свежем, так и в сушеном виде как пряность, в различных маринадах и даже в наливках. Это очень полезное растение и помогает при нарушениях обмена веществ, сердечных недугах, различных воспалениях.

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