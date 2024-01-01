Картины маслом Ягоды

Это сама свежесть, само здоровье в ваших руках, в одной горстке любых ягод. Они настоящие чемпионы по содержанию витаминов, пектина, антиоксидантов, кумарина, оказывают общеукрепляющее действие, повышают жизненный тонус и помогают справляться с болезнями. Малина, вишня, черешня, клубника, смородина, черника, ежевика, крыжовник, голубика — это далеко не полный перечень ягод, которые вкусны по себе и в составе компотов, соков, десертов. А ко всему прочему они разноцветные и яркие и в качестве картины смотрятся просто волшебно!

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