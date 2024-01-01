Картины маслом фрукты: только самые «сочные» и «аппетитные» полотна

Художники, наделённые талантом и определённой долей амбициозности, умели создавать такие картины маслом с изображением фруктов, что их буквально хотелось взять с полотна и откусить долю спелого яблока, груши или тропического плода. Некоторые живописцы освоили настолько реалистичную методику нанесения красок, что при должном освещении и положении картины было затруднительно отличить — где настоящий фрукт, а где изображение. Галерея DASART предлагает большой выбор картин маслом в теме «фрукты», где есть всё самое «спелое» и «аппетитное»:

Фрукты на столе.

Натюрморты разных направлений.

Фрукты и виноград.

Фрукты с вином.

Экзотика и необычные плоды.

У нас больше 1000 полотен на эту тему, в том числе репродукции картин маслом известных мастеров прошлых веков и полотна современников, которые успели набрать популярность в кругу ценителей искусства и арт-оценщиков. В каталоге галереи DASART вы гарантировано найдёте тот фрукт, который сможет достойно украсить стены вашего дома или дополнить домашнюю коллекцию.

Картины фруктов: особый вид искусства или уроки для начинающих

Существует такое мнение, что неопытному художнику нужно начинать с простых тем и фрукты (натюрморты) являются одной из них. Нет ничего проще, чем изобразить лежащие на столе яблоки или груши, скопировав их цвет, форму и фон. Но это лишь на первый взгляд, ибо даже самые известные и опытные живописцы работали над такими темами.

Илья Репин. Его картина «Яблоки и листья» яркий пример тому, как может реалистично выглядеть фрукт на картине маслом. Репину идеально удалось изобразить объём и глянцевый блеск плодов. Красные и жёлто-зелёные яблоки выглядят не «восковыми», а вполне реалистичными и живыми.

Караваджо. Итальянский художник и основатель реализма создал картину «Корзина фруктов» в 1600 году, которая до сих пор считается эталоном реалистичности в изобразительном искусстве. Почти фотографическая картина, где центральным объектом выступает корзина с, почему то, испорченным плодами.

Поль Сезам «Корзина яблок». В этой картине художник использовал метод двух перспектив, которые в будущем возродили забытый жанр натюрмортов. На полотне отмечены несбалансированные предметы: надпитая бутылка, корзина и плоды, которые вот-вот упадут.

Казимир Малевич. Картина «Натюрморт» в корень меняет наше представление о подобном жанре. Малевич был убеждён, что реализм исчерпал себя, а действительность вторична в изобразительном искусстве, поэтому создал вот эту картину. Густые полосы, плоская посуда, объёмные плоды — всё это результат творческих поисков художника.

Это далеко не все известные художники, которые использовали фрукты, как центральный образ своих картин. Масло как ничто лучше помогало придать объектам реалистичности, наполняло их жизнью и определённым смыслом. Такое искусство никак не может считаться примитивным начинанием неумелого мастера.