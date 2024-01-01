Плакаты Фрукты

Изображение фруктов, цветов, овощей, дичи, ваз выделяется в один отдельный плакатный жанр, который находит свои истоки в 15-16 веках и изначально связывается с исторической и религиозной композицией. Натюрморты с цветами и фруктами окончательно оформились в 17 веке и достигли особых успехов в этой области голландские мастера. Отсюда же жанр распространился по всему миру и живет до сих пор, изменяясь под влиянием различных художественных течений.

Плакаты с фруктами можно найти в творчестве таких мастеров как ван Ос, Кэрхер, Гарцони, ван Гог, Борглум, Сезанн, Борелли, Гоген, Коровин и многих других. В интернет-магазине Дас Арт вы найдете плакаты с фруктами известных художников на кухню и сможете выбрать и замечательные современные фотографии, в том числе макро, которые станут отличным акцентом в любом интерьере.