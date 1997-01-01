Картины маслом Груши

Интересная форма, необычный аромат, превосходные вкусовые свойства — этому обязана груша своей популярностью. В промышленности используют древесину, в качестве заменителя кофе применяют высушенные семена плодов, душистый экстракт всем знаком по конфетам «Дюшес» и одноименному газированному напитку, плоды, напоминающие лампочку, пекут, вялят, консервируют, делают варенье и компоты. Груши богаты различными полезными веществами, которые применяют при лечении заболеваний кожи.

Как элемент натюрморта эти фрукты встречаются достаточно часто, например, в полотнах Шардена, Гарционифигса, ван Гога, Гарцони, Глакенса, Лэделл, Гогена и многих других.

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