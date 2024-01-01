Картины маслом Яблоки

Родиной яблок считают Центральную Азию. Известно достаточно много сортов этого плода, из которых получают сок, делают соусы, вино, квас, варенье, уксус, их запекают, сушат, квасят, консервируют и едят свежими.

Яблоко — распространенный в религии и искусстве символ, образ. Вспомните хотя бы запретный плод из Библии, суд Париса и яблоки Гесперид, Ньютоновское яблоко. Фрукт можно встретить в геральдике, торговых марках (знаменитый Apple), в географических названиях.

В широком смысле этот фрукт является символом молодости, весны, брака, любви. В славянской традиции тоже имеет положительное значение, часто использовалось на свадебных церемониях, на родах и крестинах.

В натюрмортах известных художников часто можно увидеть яблоки, лежащие на столе, блюде или в корзинах, - Гарцони, Сезанн, Гоген, Ритсема, ван Гог, Туссен, Викас, Писсарро, шагал, Мане и другие. Купить картины яблок маслом вы можете в интернет-магазине Дас Арт.