Картины маслом Виноград

Выращивать культурный виноград человек начал примерно 6-8 тысяч лет назад на Ближнем Востоке. Он обладает прекрасными вкусовыми, лечебными и пищевыми качествами. Из него делают соки, множество сортов вина, которое употребляют в том числе и с лечебной целью, коньяк, уксус, сушат изюм, производят ценное масло и едят просто так, ведь он очень вкусный и полезный!

Виноград очень часто встречается на картинах как часть натюрмортов, как отдельная тема встречаются и сцены сбора винограда. На картинах винограда, которые вы можете купить в интернет-магазине Дас Арт, вы увидите кисточки с крупными сочными ягодами, зеленые лозы и плантации, коллажи, бокалы с вином. Это прекрасное дополнение интерьеров различных помещений.