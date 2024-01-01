Это одно из самых распространенных культурных растений, которое не только хорошо на вкус само по себе, но и представляет большой интерес со стороны разнообразных производств. Невозможно представить себе вино, варенье, компоты, изюм без свежих плодов, отсутствие виноградного масла и листьев во вкуснейших голубцах и долме.

Постеры с виноградом вышедшие из-под пера известных художников, были в разных веках. Это работы Борелли, ван Гога, ван Оса, Снайдерса, Миньона, Валдмюллера, Антонова, Виллема, Каррачи, Хуана и многих других. Купить постеры виноград для кухни вы можете в интернет-магазине Дас Арт.