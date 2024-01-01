Постеры Лимоны

Один из самых ароматных цитрусовых, яркий как солнце лимон один из самых популярных в кулинарии фруктов. Его используют в выпечке, приготовлении варенья и мармелада, вторых блюд, берут за основу алкогольных напитков. Широко известен он и как рекордсмен по содержанию витамина С, активно используемый при простудных заболеваниях. Эфирное масло применяют в медицине, косметологии, в парфюмерии.

А кроме того, что данный цитрус очень полезен, он еще и очень симпатичный внешне — ярко-желтый, никогда не даст унывать! Купить постер с лимонами вы можете в интернет-магазине Дас Арт.