Постеры Яблоки

Один из самых активно выращиваемых и одновременно доступных фруктов в нашей стране это яблоки. Рецептов приготовления их немало — и моченые, и печеные, и консервированные, и квашеные. Их используют для производства варенья, мармелада, компотов и других напитков, в том числе алкогольных.

Как символ яблоко также широко используется, вспомните только его как плод грехопадения, яблоко раздора, которое должна была принять прекраснейшая из греческих богинь, яблоки Гесперид из подвигов Геракла, фрукт, упавший по легенде на голову Ньютона, ну и конечно славянскую традицию, широко использовавшую яблоки в свадебных обрядах, на гаданиях и приворотах.

Как символ яблоко обозначает здоровье, силу, любовь, это воплощение брака и весны, часто обращаются к нему литераторы, композиторы, режиссеры. Кроме того, державное яблоко один из символов власти, активно использовался в геральдической традиции.

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