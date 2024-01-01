Картины Эжен де Блаас

Эжен де Блаас, известный также как Эжен фон Блаас или Эудженио Блаас, был итальянским художником, представителем академического классицизма. Родившись в Альбано, недалеко от Рима, в семье смешанной национальности - отец тиролец, мать итальянка, он получил первые уроки живописи от своего отца, который сам был художником. Семья переехала в Венецию, где отец стал преподавателем в местной академии. Здесь Эжен часто изображал в своих работах венецианские сцены, портреты и религиозные сюжеты.

Среди наиболее известных его работ можно назвать "Свадебная церемония на Сарестии", "Лотерея в Кампьело в Венеции", "Сцена с бураттины во время образования" и "Ла Нинетта". Известный искусствовед Луиджи Киртани, оценивая одну из картин на выставке в Венеции, описал ее как "прекрасную, изящную, очаровательную и тщательно проработанную работу г-на Блааса, любимого портретиста великих венецианских аристократов". Его картины часто изображали богато наряженных аристократов, великолепно украшенные и весьма театрализованные сцены из венецианского общества.

Произведения Юджена де Блааса были выставлены во многих престижных галереях, включая Королевскую академию, Общество изящных искусств, Новую галерею и галерею Arthur Tooth and Sons в Лондоне, а также в Художественной галерее Уокера в Ливерпуле.



