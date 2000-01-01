8 (495) 648-66-46

Постер Девушка с синим платком (1882) Эжен де Блаас

Aртикул 19028B Эжен де Блаас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 20x25 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Девушка с синим платком (1882)" Эжен де Блаас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Девушка с синим платком (1882)" Эжен де Блаас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Девушка с синим платком (1882)" Эжен де Блаас станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Эжен де Блаас
В парке (1886)
Венецианская девушка №2
В ризнице (1877)
Итальянская красавица (1896)
Дер Бриф
Мандолинист
Ощипывание гуся (1910)
Нет любви без зависимости (1901)
Флирт (1894)
Смотреть все
Тематика: Женщины
Обнаженная в ванной (Nude in Bathroom)
Девушка (Girl) №68
Летом
Купальщицы (1884-1887)
Лень (Laziness)
Плач голая
Красивый силуэт обнажённого женского тела в тени от волнистых линий
Девушка с цветами (Girl with flowers)
Обнаженная (Nude) №5
Смотреть все
Век: 19-й век
Лежащая обнаженная №2
Купальщица №18
Спящие
Летом
Обнаженная №17
Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)
Купальщицы (1884-1887)
Спящая обнаженная (1858)
Сон жены рыбака
Смотреть все
Национальность: Итальянская
Купальщица №18
Обнаженная №28
Летом
Мария Магдалина как отшельник
Итальянская улочка №2
Итальянский дворик
Маковое поле в Тоскане №2
Итальянский парк
Даная
Смотреть все
Жанры: Портрет
Лежащая обнаженная №9
Летом
Спящая обнаженная (1858)
Мария Магдалина как отшельник
Обнаженная №51
Фрида и кесарево сечение (1931)
Дама в розовом бальном платье с джентльменом в зеленом
Голый ребенок
Голые девушки разговаривают (1910)
Смотреть все
Стиль: Классицизм
Наполеон на перевале Сен-Бернар
Триумф Венеции
Императрица Екатерина II верхом на коне Бриллианте
Лошадь в профиль
Девушка в объятиях рыцаря в доспехах
Две лошади рыщут в упряжке
Кардифф с юга
Мытье пеплом
Дети Одди
Смотреть все