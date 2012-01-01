Картины маслом Геометрические

В основе всех геометрических картин лежит простота используемых форм — квадраты, прямоугольники, треугольники, круги расположены определенным образом и подчас представляют собой вполне реальные отнюдь не квадратные предметы. Здесь очень большое значение приобретает цвет изображаемых фигур, вносящий дополнительные смысловые оттенки. Особенно известные художники, добившиеся в геометрии картин наибольших успехов, это Казимир Малевич, Умберто Боччони, Анри Матис, Пауль Клее, Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Леже Фернан и другие.





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