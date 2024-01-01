Картины маслом Бананы

Это одна из древнейших пищевых культур, тропическое растение, которое для некоторых стран является основным продуктом питания и главной статьей экспорта. По утверждениям ученых, родиной этого растения считается Малайский архипелаг, а первые письменные описания были сделаны еще как минимум в 17-11 веках до н.э. Существует несколько сортов бананов, есть и кормовые виды, их используют в медицине и косметологии, их текстильного вида растения вырабатывается ткань. А аромат и внешний вид этих замечательных фруктов вы не спутаете ни с чем!

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