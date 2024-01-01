Картины маслом Арбуз

Сам алый, сахарный,

Кафтан зелёный, бархатный

Если вы уверены в ответе на загадку и точно знаете, какую ягоду могут одновременно есть несколько человек, но так и не съесть, поздравляем — вы поклонник арбузов! Мы любим эту большую тыквину, вовсю радующую нас в августе-октябре каждый год, за неповторимый вкус, сладость, неприхотливость, лечебные свойства и широкую область применения. Из арбузов делают варенье, различные соленья и напитки, некоторые сорта имеют желтую мякоть, а селекционеры из Японии вывели квадратные арбузы!

В картинах художников можно увидеть арбузы в работах Кустодиева, Риверы, Кало и многих других, в том числе и современных авторов. В интернет-магазине вы увидите и плакаты, фотографии, которые станут важной частью ваших интерьеров.