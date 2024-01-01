Картины маслом Чеснок

Белые головки чеснока знакомы людям с очень древних времен, его возделывали еще пять тысяч лет назад. Он не только придает блюдам неповторимый, пикантный вкус, но и значительно повышает иммунитет, борется с вирусными инфекциями.

Осторожно! Если в вас есть хоть немножечко вампира, картины чеснока могут нанести непоправимый вред! В остальном они абсолютно безопасны и даже станут хорошим акцентом на кухнях и тематических интерьерах. Купите их в интернет-магазине Дас Арт.