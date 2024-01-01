Картины маслом Картофель

Это один из важнейших пищевых продуктов, родиной которого считается Южная Америка. Некоторые из древних племен не только употребляли картошку в пищу, но и считали существом с душой, поклонялись ему. В ней много полезных веществ, пальмитиновая, миристиновая, линолевая и линоленовая кислоты, витамины.

В России появление клубней картошки связывают с именем Петра Первого, хотя во время его правления она так и не получила массового распространения. Это произошло веком позднее, во времена Николая Первого, когда картофелем были засеяны огромные площади. А к началу 20 века паслен уже считался вторым хлебом. Да и сегодня без картошечки ну никак нельзя! Вареная, приправленная сметанкой и укропом, жареная с хрустящей корочкой, запеченная с сыром, в различных блюдах — как же вкусно!

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