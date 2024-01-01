Картины маслом Орехи

Существует огромное количество разнообразных орехов, часть из которых употребляется человеком в пищу, как самостоятельно, так и в составе пирогов, халвы, сиропов. Некоторые из них имеют колоссальную ценность для красоты и здоровья из-за содержания витаминов и полезных жиров, улучшая состав крови, снижая риски сердечно-сосудистых заболеваний и даже продлевая жизнь, но в то же время могут вызывать у некоторых аллергию.

Но все они сами по себе очень красивые: в блестящей гладкой скорлупе, шероховатые, даже волосатые, разноцветные. А самым крупным плодом является сейшельский орех, которые созревает 10 (!) лет и достигает веса в 30 кг! Встречаются изображения орехов и в геральдике, в литературе, в культуре, а купить картины с орехами вы можете в интернет-магазине Дас Арт.