8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Натюрморт с бутылкой, бокалом и хлебом (Still Life with Bottle, Glass and Loaf)

Aртикул 63229B
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Натюрморт с бутылкой, бокалом и хлебом (Still Life with Bottle, Glass and Loaf)"  по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Натюрморт с бутылкой, бокалом и хлебом (Still Life with Bottle, Glass and Loaf)" можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Тематика: Алкоголь

Собаки с пивом играют в бильярдКот и пивоТри собаки играют в настольные картыАпероль Шприц у бассейнаИрландское виски (Irish whiskey)Натюрморт с питьевым рогом (Still Life with Drinking-Horn)Вино №16Вино и сыр №2Бар в Фоли-Бержер
Смотреть все

Тематика: Выпечка

Натюрморт с яблоками, виноградом, дынями, хлебом, кувшином и бутылкойНатюрморт с хлебом, яблоками, виноградом и бутылкойКексы в стиле поп артНатюрморт с сырами, миндалем и кренделямиХлебобулочные изделияПоросенок выпекаетБелый хлебВыпечка в корзинкеХлебобулочные изделия №2
Смотреть все

Жанры: Натюрморт

Пионы (Peonies) №5Цветы в вазе (Flowers in a vase) №84Сирень (Lilac) №2Пионы №266Натюрморт (Still-life) №19Сирень (Iilac) №13Букет белых цветов в прозрачной вазе на сером фонеЛимоны (Lemons)Итальянский обед с вином
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все