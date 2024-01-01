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Картины маслом Алкоголь
Различные питейные заведения, бары, пабы, манят людей своей атмосферой. Здесь прекрасно можно расслабиться, послушать хорошую музыку, попробовать вкуснейшие коктейли, мартини, шампанское или насладиться любимым сортом вина или пивом в запотевшей холодной кружке... Звон бокалов умиротворяет и сам воздух в целом помогает расслабиться и забыть о делах.
Такую обстановку могут здорово дополнить «вкусные композиции» — натюрморты с вином и другим алкоголем в красивых бокалах, тропические коктейли с ананасами и виноградом, настоящими сигарами, бочками, красивыми оплетенными бутылками и разными сортами сыра...
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