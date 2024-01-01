Постеры Алкоголь

Сколько человек создал типов алкогольных напитков, столько же ритуалов их употребления и немногим меньше специальных бокалов, рюмок и кружек.

Шампанское должно быть обязательно в высоком узком фужере, вино — из бокалов-тюльпанов на ножке, пиво — из тяжелых кружек или высоких стаканов, водку — из стопок, коньяк из низких пузатых бокалов. Но даже если вы не соблюдаете эти правила, главное, хорошая компания рядом и разговор, даже если он о не самый легкий в мире.

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