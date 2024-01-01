Картины Чезаре Огюст Детти

Чезаре-Огюст Детти, известный итальянский мастер, славился своими историческими сценами, созданными под влиянием Трубадура. Его отец, Давиде Детти, был инженером и художником-любителем, который всегда верил в сына в его искусственном таланте. Встреча с римским мастером Франческо Когетти в 1861 году стала поворотным моментом в жизни художника Детти. Когетти предложил ему обучиться в Академии Сан-Лука, где он погрузился в мир искусства под руководством профессора. Под влиянием Марии Фортуни и творчества Маккиавелли, Детти стремился к новым высотам в своем искусстве.

В 1876 году Чезаре оказался в Париже, где он встретил Адольфа Гупиля, выдающегося арт-дилера своего времени. Гупиль не только предложил выставить его произведения, но также организовал гравюры для своих буржуазных клиентов.

В итоге он осталсяя во Франции и представил свои работы на первой выставке в Салоне в 1877 году. Его привязанность к Парижу усилилась, когда в 1880 году он вступил в брак с Жюльеттой-Эмилией Фильез, от которой у него родились две дочери и сын.

В 1883 году семейство перебралось в деревню Буррон-Марлотт, что находится неподалеку от Парижа. Там он стал членом сообщества независимых мастеров пейзажей.

В 1888 году он разместил свои работы на Итальянской экспозиции в Лондоне. Кроме того, он принимал участие в Всемирной выставке (1889 год), где занимал должность вице президента «Итальянского комитета», и на Всемирной выставке (1900 год), где был удостоен серебряной медали. Его последние годы были наполнены многочисленными путешествиями, включая поездки в Латинскую Америку и путешествие в Соединенные Штаты с 1906 по 1910 год.

В начале Первой мировой войны Франция выдвинула требование о выезде всех иностранных граждан из страны. Детти отказался принимать французское гражданство и был вынужден покинуть Рим. Внезапно он получил звонок с известием о тяжелой болезни своего сына, и в спешном порядке вернулся в Париж, где неожиданно скончался вскоре после приезда.



