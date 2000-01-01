8 (495) 648-66-46

Постер Праздник Чезаре Огюст Детти

Aртикул 19689B Чезаре Огюст Детти
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 30x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Праздник" Чезаре Огюст Детти по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Праздник" Чезаре Огюст Детти можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Праздник" Чезаре Огюст Детти станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Чезаре Огюст Детти

Людовик XV в тронном залеДон Кихот и Санчо ПансаРыболовная вечеринка (1875)ПраздникВосхитительное выступлениеВенецианский двор, сцена менестреля (1881)Презентация (1878)Музыка в садуМузыка в гостиной
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Купальщицы (1884-1887)Даная (Эгина)Летний садСмерть Марата IIДевочки вышиваютСмерть Абрадатаса Опять двойкаПерепись в ВифлеемеМорской порт с посадки царицы Савской ( Seaport with the Embarkation of the Queen of Sheba)
Смотреть все

Тематика: Праздники

Венецианский карнавал Убойное веселье (1997)Карнавал в ВенецииМаскарад (Masquerade) №2Свадьба - Святой Георгий и принцесса Сабра (The wedding of Saint George and Princess Sabra)Московские балаганы (The Moscow show booths)Свадебный танец (1566)Крестьянская свадьбаБлаготворительный базар в день святого Георгия (1664-1667) (Kermis on St George's Day)
Смотреть все

Тематика: Группы людей

ЖенщинаПохищение дочерей ЛевкиппаДевушки на берегуТриумф ВенецииАфинская школа (The School of Athens)Аполлон и Диана атакуют детей Ниобы (1772) (Apollo and Diana Attacking the Children of Niobe)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Ловцы птицЗимний пейзаж с ловушкой для птиц
Смотреть все

Тематика: Балы

Концерт флейты (Flute concerto)Венецианский балКонцерт (The Concert)Бал (Ball) №5Бал на корабле (The Ball on Shipboard)Бал (Ball) №3Слишком рано (Too Early)Бал (Ball) №4Бал (1715-1717)
Смотреть все

Жанры: Исторический

Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Казаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Вавилонская башняСмерть Германика (The death of Germanicus)Красная площадь (Red Square)Куликовская битва (Battle of Kulikov)Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Казнь Пугачева. Прости, народ православный (Execution of Pugachev. Forgive me, Orthodox people)
Смотреть все

Век: 19-й век

Лежащая обнаженная №2Купальщица №18СпящиеЛетомОбнаженная №17Цветущие ветки миндаля (Almond Blossom)Купальщицы (1884-1887)Спящая обнаженная (1858)Сон жены рыбака
Смотреть все

Национальность: Итальянская

Купальщица №18Обнаженная №28ЛетомМария Магдалина как отшельник Итальянская улочка №2Итальянский дворикМаковое поле в Тоскане №2Итальянский паркДаная
Смотреть все