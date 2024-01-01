Постеры Исторический

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8 (495) 648-66-46
8 (495) 648-66-46
м.Алексеевская, пр-т Мира 101Вс2, 1-ый этаж
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Исторический
Изгнание поляков из Кремля (с цветокоррекцией)
арт. 16928C
Лисснер Эрнест
Цена от
1080
Оборона Севастополя
арт. 16527D
Дейнека Александр
Цена от
1220
Богатырь
арт. 16479D
Врубель Михаил
Цена от
1110
Ратификация Минского соглашения между Испанией и Голландской Республикой в ратуше Минстера, 15 мая 1648 г.
арт. 409156D
Терборх Герард
Цена от
1070
Стена Эриче
арт. 408984D
Гуттузо Ренато
Цена от
1050
Арка Константина, Рим
арт. 408974D
ван Сваневельт Герман
Цена от
1070
Венеция, Большой канал, смотрящий на северо-восток от Кьеза дельи Скальци
арт. 408655D
Беллотто Бернардо
Цена от
1090
Вена, Доминиканская Церковь
арт. 408654D
Беллотто Бернардо
Цена от
1080
Вена видна из дворца Бельведер
арт. 408650D
Беллотто Бернардо
Цена от
1140
Руины форума, Рим
арт. 408649D
Беллотто Бернардо
Цена от
1170
Вид на Дрезден с Фрауэнкирхе слева
арт. 408648D
Беллотто Бернардо
Цена от
1180
Церковь Святого Креста
арт. 408647D
Беллотто Бернардо
Цена от
1060
Площадь Синьории во Флоренции
арт. 408646D
Беллотто Бернардо
Цена от
1110
Рынок в Пирне
арт. 408644D
Беллотто Бернардо
Цена от
1150
Руины Кройцкирхе в Дрездене
арт. 408643D
Беллотто Бернардо
Цена от
1060
Сицилийская вечерня
арт. 411347D
Айец Франческо
Цена от
1080
Последняя встреча Якопо Фоскари и его семьи перед отправкой в изгнание
арт. 411342D
Айец Франческо
Цена от
1090
Валенца Градениго перед инквизицией
арт. 411340D
Айец Франческо
Цена от
1050
Папа Урбан II проповедует первый крестовый поход на площади Клермон
арт. 411338D
Айец Франческо
Цена от
1110
Фараон отмечает важность еврейского народа
арт. 407487D
Тиссо Джеймс
Цена от
1060
Иаков обманывает Исаака
арт. 407476D
Тиссо Джеймс
Цена от
1110
Тело Иакова везут в Египет
арт. 407471D
Тиссо Джеймс
Цена от
1130
Иосиф истолковывает сон фараона
арт. 407466D
Тиссо Джеймс
Цена от
1110
Иосиф Двеллет в Египте
арт. 407461D
Тиссо Джеймс
Цена от
1050
Дож Джованни Бембо перед Венецией
арт. 411149D
Робусти Доменико
Цена от
1040
Святой Марк во славе и портреты трех Авогадоров
арт. 411148D
Робусти Доменико
Цена от
1010
Послы Дож Зиани напрасно просят Барбароссу заключить мир с Александром III
арт. 411146D
Робусти Доменико
Цена от
1010
Символы и знаки Японии
арт. 37001D
Цена от
1010
Эпизод из жизни Корнелия Сципиона (1506) (An Episode from the Life of Publius Cornelius Scipio)
арт. 215012D
Беллини Джованни
Цена от
2210
1880
Смерть Катона (1641) (Death of Cato)
арт. 214847C
Гверчино
Цена от
1030
Клеопатра и Октавиан (1630-1649) (Cleopatra and Octavian)
арт. 214841B
Гверчино
Цена от
1030
Эстер перед Ахашверошем (Esther before Ahasuerus)
арт. 214840B
Гверчино
Цена от
1080
Смерть кардинала Бофорта (1787) (Death of Cardinal Beaufort)
арт. 214740B
Рейнольдс Джошуа
Цена от
1060
Совет французского исследователя с индейцами (1901) (French Explorer's Council with the Indians)
арт. 214550B
Фредерик Ремингтон
Цена от
1130
Возвращение Гомеса в Гавану (1899) (The Return of Gomez to Havana)
арт. 214543B
Фредерик Ремингтон
Цена от
1110
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