8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Всё в прошлом Максимов Василий

Aртикул 16539D Максимов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 26x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Всё в прошлом" Максимов Василий по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Всё в прошлом" Максимов Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Всё в прошлом" Максимов Василий станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Максимов Василий

Приход колдуна на крестьянскую свадьбу (The arrival of the sorcerer at a Peasant Wedding)Мальчик-механик
Смотреть все

Тематика: Быт и жизнь людей

Опять двойкаЛетний садПраздник боговЧаепитие в МытищахОхотники на снегу (с цветокоррекцией)Иван Грозный убивает своего сынаРаздача продовольствияБахчисарайский фонтанНочной дозор
Смотреть все

Тематика: Деревня

Зимний вечер (Winter Evening)Рождество (Christmas)Тройка в зимний деньМартПейзаж ПолесьяДубовая роща (Oak grove)Вид в окрестностях Харькова (Type in the vicinity of Kharkiv)Зимний пейзаж (Winter landscape) №12Крестьянский обед в поле
Смотреть все

Тематика: Отдых

Бахчисарайский фонтанРозы №17ПраздникЛеда и Лебедь Журавли летятЛетний отдых на поляне СиестаДевушка на шезлонгеКупальщицы №15
Смотреть все

Тематика: Вязание

КружевницаВенецианские кружевницыРазматывание шелка, тарелка 6 из книги «Введение шелкопряда» [Vermis Sericus]Старая женщина спиннингМурлыкает Добродетельная ЖенщинаИндийская женщина делает платье войныЭтюд шитья женщиныМурлыкает Добродетельная ЖенщинаСтарый кружевник
Смотреть все

Жанры: Бытовой

Охотники на привалеВсадницаОпять двойкаЧаепитие в МытищахДевушка на пляже №4Бахчисарайский фонтанБоярский свадебный пир в XVII векеДевочки вышиваютКоляска на скачках (1869)
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 19-й век

Цветущие ветки миндаляЛетомДевятый валУтро в сосновом лесуВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)РожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все