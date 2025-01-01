8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Кружевница Мас Николас

Aртикул 423537D Мас Николас
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 23x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Кружевница" Мас Николас по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Кружевница" Мас Николас можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Кружевница" Мас Николас станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Мас Николас

Горничная на кухнеОвощной рынокОтдаленный вид в ГелдерландеСтарая женщина спиннингМолодая женщина у колыбелиСтарушка говорит Благодать, известную как «Молитва без конца»Авессалом попадает в ветки дереваСтарый кружевникВид Равестейна
Смотреть все

Тематика: Дети

Опять двойкаКупание красного коняМальчик с яблокомАнгелочки на картине Сикстинская МадоннаДевочка с персикамиДевочки вышиваютВидение отроку ВарфоломеюДевочка кормит голубейПрогулка под дождем
Смотреть все

Тематика: Слуги

Богатый человек сидит за едойСлужанка доит корову в сараеГорничная на кухнеВизит женихаПисьмоДочь английского посла едет верхом в паланкинеКонюшняМолодая женщина у колыбелиМытье пеплом
Смотреть все

Тематика: Вязание

Всё в прошломВенецианские кружевницыСтарая женщина спиннингРазматывание шелка, тарелка 6 из книги «Введение шелкопряда» [Vermis Sericus]Мурлыкает Добродетельная ЖенщинаИндийская женщина делает платье войныЭтюд шитья женщиныМурлыкает Добродетельная ЖенщинаСтарый кружевник
Смотреть все

Стиль: Барокко

Натюрморт (Still-life) №19Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованный
Смотреть все

Век: 17-й век

Девушка с жемчужной сережкойДве женщины у окна (1655-1660)Лимоны (Lemons)Поцелуй ИудыМедвежья охота (1639-1640)Даниил в логове львовПейзаж №3Прометей прикованныйНочной дозор
Смотреть все

Национальность: Голландская

Цветущие ветки миндаляСад земных наслажденийПшеничное поле с кипарисамиДевушка с жемчужной сережкойЗвёздная ночьИрисыНочной дозорПшеничное поле с кипарисами v.2Монах и монахиня
Смотреть все

Жанры: Портрет

ЛетомИтальянский полдень (Девушка с виноградом)ПоцелуйГолый ребенок Мэрилин Монро на красном фонеАдель Блох-Бауэр IIСтанчикВенецианские любовникиДевушка с жемчужной сережкой
Смотреть все