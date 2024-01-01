Постеры Балы

Очень многих влечет та эпоха, когда люди устраивали пышные вечера с танцами, маскарадами, развлекались карточными играми и чтением современников. Дамы надевали платья с тугими корсетами, а из волос создавали невероятные прически, звучала музыка и то и дело пары выводили кадриль или мазурку...

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