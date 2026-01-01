8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Московский дворик Поленов Василий

Aртикул 64247D Поленов Василий
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 24x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Московский дворик" Поленов Василий по цене от 9290 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Московский дворик" Поленов Василий можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Поленов Василий

Золотая осеньМосковский дворик (оригинальная цветопередача)Заросший прудБабушкин садСтарая мельницаМечтыЗадние дворыРека Ока Золотая осеньОливковые деревья на Святой Земле
Смотреть все

Тематика: Москва

Московский дворик (оригинальная цветопередача)Москва №11Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Ночной город №35Утро стрелецкой казниКрасная площадь зимойКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Дворики

Итальянский дворикМосковский дворик (оригинальная цветопередача)МартИтальянский дворик №6Умбрийская долинаИтальянский дворик №9Итальянский дворик №26Избиение младенцев (1565-1567)Итальянский дворик №38
Смотреть все

Тематика: Дороги и тропинки

РожьМосковский дворик (оригинальная цветопередача)На опушке соснового лесаВесна в Италии (Spring in Italy)Дождь в дубовом лесуПрогулка в лесуЗимний пейзаж (Winter Landscape) №4Садовая дорожкаКама близ Елабуги (Kama near Yelabuga)
Смотреть все

Тематика: Церкви

Московский дворик (оригинальная цветопередача)Над вечным покоемСоловкиТоржок (Torgok)Основание Москвы (The base of Moscow)Небесные силы служат нам незаметно (Пасхальная ночь)Пейзаж с церковьюСтарорусский город (Old Russian town)Ахтырка, Пейзаж с Красной церковью
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Итальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикРожьОхотники на привале
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)
Смотреть все

Век: 20-й век

Золотая осеньИтальянская улочка №2В голубом простореИтальянский дворикПомощь другуКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Желтый Красный Синий (Yellow - Red - Blue)Иисус Христос в пустынеМосковский дворик (оригинальная цветопередача)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиКазаки пишут письмо турецкому султану (Запорожцы)Охотники на привалеИтальянский полдень (Девушка с виноградом)
Смотреть все