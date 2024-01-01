Картины маслом Россия

Мы живем в удивительном, огромном, многонациональном государстве. Пока одни только просыпаются, на другом конце страны уже вовсю готовят ужин, пока одни наслаждаются русскими кушаньями, где-то перемешивают татарский чак-чак и жарят на мангале шашлык по лучшим кавказским рецептам. И так продолжать можно бесконечно!

Наша страна славится своими традициями, древнейшей историей, славными завоеваниями, великими первооткрывателями, учеными, артистами, композиторами, спортсменами, своим военным искусством, флотом, потрясающими городами с фантастической архитектурой, природными красотами, полезными ископаемыми. Конечно, это далеко не полная картина маслом России, у нас и множество проблем. Но хвалить нашу страну могут все, а ругать ее можем только мы сами...

История знает множество картины о России русских художников. Это такие громкие имена как Алексеев, Айвазовский, Верещагин, Коровин, Нестеренко, Васнецов, Суриков, Славинский, Боголюбов и многие другие. Вы увидите исторический облик и картины природы России, большие города и маленькие села, величественные реки и чистейшие озера, горы, панорамы. Купить картины маслом современной России вы можете в интернет-магазине Дас Арт.