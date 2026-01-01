8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Картина маслом Москва. Вид от Лубянки на Владимирские ворота (View from the Lubyanka, Moscow at Vladimir Gate) Алексеев Федор

Aртикул 64927D Алексеев Федор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 25x20 см

  • КАК РИСУЮТ НАШИ ХУДОЖНИКИ? Посмотреть примеры выполненных работ нашими мастерами >>>


    В нашей компании Вы можете заказать картину маслом "Москва. Вид от Лубянки на Владимирские ворота (View from the Lubyanka, Moscow at Vladimir Gate)" Алексеев Федор по цене от 9300 руб.

    - Профессиональные художники с академическим образованием и опытом работы более 15-ти лет;

    - 4 уровня детализации работы (стандартная роспись деталей / подробная / музейная / эксклюзивная с использованием текстур);

    - Возможность добавить к заказу багетную раму любой ширины и оттенка;

    - Стандартный срок изготовления 4 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1-2 рабочих дня;

    - Живопись в разных стилях, разными материалами;

    - Выполним заказ любой сложности, на основе любого изображения.

    Заказать копию картины маслом "Москва. Вид от Лубянки на Владимирские ворота (View from the Lubyanka, Moscow at Vladimir Gate)" Алексеев Федор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить картину маслом на заказ можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юр.лиц.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Художник: Алексеев Федор

