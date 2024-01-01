Картины Алексеев Федор

Федор Яковлевич Алексеев (1753-1824) — русский живописец, один из основоположников русского городского пейзажа, крупнейший мастер русской ведуты.

На полотнах автора мы видим множество живописнейших уголков как столичных, так и провинциальных городков. Своими произведениями, совершенными образами, динамизмом, четкой перспективой, правильной композицией мастер заложил основы национальной школы живописного пейзажа.

Среди из известных работ «Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля в Петербурге», «Красная площадь в Москве», «Вид города Николаева», «Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости» и другие. Вы можете купить репродукции картин Алексеева маслом в интернет-магазине Дас Арт.