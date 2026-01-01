8 (495) 648-66-46 8 (800) 775-48-96

Постер Соборная площадь в Московском Кремле (Cathedral Square in Moscow Kremlin) Алексеев Федор

Aртикул 63539B Алексеев Федор
ПОЛНЫЙ РАЗМЕР: 27x20 см

  • В нашей компании Вы можете купить постер "Соборная площадь в Московском Кремле (Cathedral Square in Moscow Kremlin)" Алексеев Федор по цене от 590 руб.

    - Высококачественная печать на холсте ( эконом холст 280 гр/м2 / премиум натуральный холст 500 гр/м2);

    - Натяжка на деревянный подрамник толщиной 2 или 3 см;

    - Стандартный срок изготовления 2-3 рабочих дня / экспресс-изготовление за 1 рабочие сутки или день-в-день;

    - Мы можем при желании кадрировать или нарастить данное изображение, если Вам нужен постер определенного формата.

    Заказать постер "Соборная площадь в Московском Кремле (Cathedral Square in Moscow Kremlin)" Алексеев Федор можно на сайте, оформив online заказ или по телефону. Оплатить заказ постера можно любым удобным способом: банковской картой (на основании платежной ссылки или через платежный терминал в нашем офисе), наличными, на основании счета для юридических лиц.

    Постер "Соборная площадь в Московском Кремле (Cathedral Square in Moscow Kremlin)" Алексеев Федор станет прекрасным украшением Вашего интерьера и отлично будет смотреться на стене любого помещения: от жилой комнаты или спальни до офиса и коммерческого пространства.

    Остались вопросы? Наши консультанты с радостью ответят на любые вопросы - Вы можете связаться с нами в WhatsApp, по телефону, электронной почте или открыв диалоговое окно "Задать вопрос" для онлайн-консультации.

Вам может понравится

Художник: Алексеев Федор

Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Москва. Вид от Лубянки на Владимирские ворота (View from the Lubyanka, Moscow at Vladimir Gate)Вид на Михайловский замок и площадь Коннетабля в Петербурге (View of the Mikhailovsky Castle and Constable Square in St. Petersburg)Вид на Московский Кремль со стороны Каменного моста (View of the Moscow Kremlin from the Stone Bridge)Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости (View of Palace Embankment from the fortress)Соборная площадь в Московском Кремле (Парад в Московском Кремле)
Смотреть все

Тематика: Городская жизнь

Друзья (Friends)Ночной город (Night city) №3Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Париж №2Мост под дождемМечта человеческой жизниМоскваКрасная площадь (Red Square)
Смотреть все

Тематика: Москва

Московский дворикМосква (Moscow) №10Московский дворик (оригинальная цветопередача)Москва №11Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века (Old Moscow. Street in China-town in early XVII century)Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века (The heyday of the Kremlin. All Saints Drive and the Kremlin in the late XVII century)Красная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Москва (Moscow) №83Ночной город №35
Смотреть все

Жанры: Пeйзaж

Стволы деревьев березыЦветущие ветки миндаляЗолотая осеньДом у озера (The Lake house)Московский дворикВодяные лилии и японский мост (с цветокоррекцией)Москва (Moscow) №10Итальянская улочка №2В голубом просторе
Смотреть все

Стиль: Реализм

Стволы деревьев березыЗолотая осеньПарусник (Sailing ship) №2Девятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуВ голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
Смотреть все

Век: 18-й век

Ловцы птицАмур и ПсихеяТриумф ВенецииИмператрица Екатерина II верхом на коне БриллиантеКрасная площадь в Москве (Red Square in Moscow)Пастух и пастушка (1760)Аллегория музыки (Allegory of Music)Диана и КупидонПастушка (1750-1752)
Смотреть все

Национальность: Русская

Золотая осеньДевятый валМосковский дворикУтро в сосновом лесуМосква (Moscow) №10В голубом простореРожьБриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблямиОхотники на привале
Смотреть все